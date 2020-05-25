توزيع 30 ألف هدية مُعايدة على رجال الأمن والممارسين الصحيين في مكة

وزّعت إمارة المنطقة أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانيًّا في مختلف محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل.

وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة رسالة تقدير وعرفان لأعمال رجال الأمن الجليلة ومنسوبي الكادر الصحيّ في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، بينما يقضّون أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للأعمال الإنسانية التي وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية، ومنها قرار منع التجوّل، فكانت أولى المبادرات حملة «برًّا بمكة» التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوّل، وقدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة، فضلًا عن إطلاق برنامج «إفطار مليون صائم»، والذي قدّم ما يزيد عن 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين بتداعيات فيروس كورونا وسكان الأحياء المحجورة كُليًّا، كما وافق أمير المنطقة على أطلاق برنامج «هديتكم»، والتي قدّمت هدايا العيد لأهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.

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