بالفيديو.. «الصحة» تدعو إلى إتباع نمط حياة صحية خلال أيام العيد

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي عبر منصتها التوعوية، عش بصحة [email protected] قدّمت من خلاله عديدًا من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك بإتباع نمط غذائي متوازن وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لجميع أفراد الأسرة.

وأكدت الصحة، عبر رسائلها التوعوية للعيد، عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون والتي تؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن.

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تأتي هذه الأنشطة استكمالًا للحملة التوعوية التي أطلقتها الصحة في رمضان بالتعاون مع سابك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على إتباع السلوكيات الصحية.

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