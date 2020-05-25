

الكويت 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

سجّلت الكويت 665 إصابة جديدة بمرض

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنها سجّلت 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 165 حالة .

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.

// انتهى //

13:21ت م

0040



الكويت 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت 665 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 21967 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنها سجّلت 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 165 حالة .وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.// انتهى //13:21ت م0040

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجّل 665 إصابة جديدة بكورونا وتسع وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.