السعودية اليوم / الهند تسجل 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة وذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة.

// انتهى //

11:22ت م

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نيودلهي 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 138845 حالة.وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة وذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة.// انتهى //11:22ت م0028

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