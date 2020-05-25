شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تطالب المواطنين باتباع نمط غذائي متوازن خلال أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهر مقطع فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة تطالب المواطنين باتباع نمط حياة صحي خلال أيام العيد.

وعرضت وزارة الصحة العديد من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، ويأتي ذلك باتباع نمط غذائي متوازن، وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة، وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لأفراد الأسرة كافة.

وحذرت "الصحة" عبر رسائلها التوعوية للعيد من الإفراط في تناول الشوكولاته وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون، التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية، وزيادة الوزن.

وجاءت هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها " الصحة " في رمضان بالتعاون مع " سابك " للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.