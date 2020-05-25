شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد في ثاني أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، عن هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق في ثاني أيام عيد الفطر.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الاثنين 141/10/2هـ ثاني أيام عيد الفطر - إن شاء الله امطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد " .
وأوضح " الحصيني " أن ذلك: " على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان تمتد شرقها تمتد إلى القصيم وشرق مكة وجنوب شرق المدينة، وغرب الوسطى تمتد إلى الإمارات وعمان واليمن، وغبار على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم " .
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