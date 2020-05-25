شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أمير الجوف يتفاعل مع حارس الأمن الباكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):كرم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، حارس الأمن أحمد الشمري، الذي اشتكى من إزالة البلدية غرفته التي كان يستظل بها من أشعة الشمس أثناء أدائه عمله.
وقدم الحارس الشكر لأمير المنطقة لاهتمامه بقضيته ومتابعته لها، كما قدّم له الشكر على الهدية التي قدمها له.
يذكر أن أمانة منطقة الجوف أرجعت سبب إزالة غرفة حارس الأمن، إلى تحسين المشهد الحضاري.
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