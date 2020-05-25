الارشيف / اخبار السعوديه

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل وانتشار أمني

احتفلت الأسر والعائلات في المدينة المنورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر منصات التواصل الاجتماعي المرئي بين الأهل والأقارب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة المستجد وتطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتبادلت الأسر والعائلات التهاني والتبريكات بالرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، إضافة لتوثيق مظاهر البهجة والفرح في جو عائلي وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل.

ورصدت "الخليج 365" خلوّ الطرقات والشوارع الرئيسية من السيارات ومن المارة، وسط انتشار القطاعات الأمنية في المواقع المختلفة في المدينة المنورة من الطرقات وفي الأحياء.

وبدا عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ فقد حل العيد في ظل جائحة كورونا وسط اختفاء مظاهر العيد المعتادة في المجتمع المديني، من تبادل الزيارات ولقاء الأهل والأحبة والاحتفالات المنوعة التي كانت تقام في حديقة الملك فهد المركزية، إضافة إلى الاحتفالات الأخرى في أرجاء المنطقة.

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

Advertisements

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر

عيد الفطر المدينة المنورة

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 09:04 AM

وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل وانتشار أمني

معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر
يوسف سفر

احتفلت الأسر والعائلات في المدينة المنورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر منصات التواصل الاجتماعي المرئي بين الأهل والأقارب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتبادلت الأسر والعائلات التهاني والتبريكات بالرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، إضافة لتوثيق مظاهر البهجة والفرح في جو عائلي وسط التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الكامل.

ورصدت "الخليج 365" خلوّ الطرقات والشوارع الرئيسية من السيارات ومن المارة، وسط انتشار القطاعات الأمنية في المواقع المختلفة في المدينة المنورة من الطرقات وفي الأحياء.

وبدا عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ فقد حل العيد في ظل جائحة كورونا وسط اختفاء مظاهر العيد المعتادة في المجتمع المديني، من تبادل الزيارات ولقاء الأهل والأحبة والاحتفالات المنوعة التي كانت تقام في حديقة الملك فهد المركزية، إضافة إلى الاحتفالات الأخرى في أرجاء المنطقة.

الكلمات المفتاحية

، معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معبّرين عن فرحتهم.. هكذا استقبل أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا