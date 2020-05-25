ملحمة #عسير ضد الأتراك

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‏???? | شهدت منطقة ‎#عسير جنوب السعودية ملاحم بطولية كبرى ضد الأطماع التركية تعاقب عليها رجالٌ أشداء من أسرة آل متحمي.. فما هي تفاصيل كل ذلك؟ وكيف استولى الفرسان السعوديون على المعدات الحربية التركية في إحدى المعارك؟ هنا التفاصيل ???????????????? 🎥 | شهدت منطقة #عسير جنوب السعودية ملاحم بطولية كبرى ضد الأطماع التركية تعاقب عليها رجالٌ أشداء من أسرة آل متحمي.. فما هي تفاصيل كل ذلك؟ وكيف استولى الفرسان السعوديون على المعدات الحربية التركية في إحدى المعارك؟



هنا التفاصيل 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/WWv9OSFeDI — العصملي (@alosmlly) May 24, 2020





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