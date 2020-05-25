شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات تهنئ القادمين من كوالالمبور وسيدني بالعيد والان نبدء بالتفاصيل
هنأ مطارا «الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام» المواطنين القادمين من كوالالمبور وسيدني ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج، بعيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر المطارات تهنئ القادمين من كوالالمبور وسيدني بالعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.