شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات تهنئ القادمين من كوالالمبور وسيدني بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

هنأ مطارا «الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام» المواطنين القادمين من كوالالمبور وسيدني ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج، بعيد الفطر المبارك.

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