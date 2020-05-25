شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المدينة المنورة يتابع منع التجول الكامل أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

تواجدت القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة في الطرقات العامة والأحياء والتقاطعات والميادين؛ لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول الكامل في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

وكثف رجال الأمن من مختلف القطاعات جهودهم من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وسط الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح «كوفيد - 19».

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المدينة المنورة خالية من حركة السيارات والمارة؛ مما يدل على الالتزام والوعي من المواطنين والمقيمين، والتقيد بالتوجيهات والتعليمات، الرامية للحفاظ على سلامتهم، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة عبر التطبيقات ووسائل الدفع الإلكترونية.