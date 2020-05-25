شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 60 % من مصابي «كورونا».. و2399 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي، أمس الأحد، تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و2284 حالة تعافٍ إضافية.

وقال د. العبدالعالي إن الإصابات الجديدة سُجلت بنسب 21 % بين الإناث، و79 % بين الذكور، وبحسب الفئة العمرية سُجلت بين الأطفال بنسبة 10 %، وبين البالغين بنسبة 87 %، فيما سُجلت بين كبار السن «65 عاما فأكثر» بنسبة 3 %، في حين بلغت نسبة المواطنين 34 %، و64 % من الحالات الجديدة لغير السعوديين.

وأضاف: وصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 72.560 حالة، من بينها 28.650 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة في المنشآت والخدمات والوسائل المخصصة لتقديم الرعاية لها، و372 حالة حرجة، التي تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وتابع إنه تم تسجيل 2284 حالة تعافٍ إضافية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 43.520 متعافيًا «60 % من إجمالي الإصابات المسجلة»، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، حالة لسعودي، و10 حالات لغير سعوديين، راوحت أعمارهم بين «30 عامًا» و«70 عامًا»، وسجلت في مكة المكرمة والرياض، وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 390 حالة وفاة. لافتا الى أنه تم إجراء 18.9 ألف فحص جديد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 703.5 ألف فحص مخبري.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: الرياض «742»، مكة المكرمة «611»، جدة «474»، الدمام «136»، الخبر «120»، الجبيل «82»، المدينة المنورة «69»، الطائف «25»، القطيف «22»، خليص «19»، الهفوف «18»، حائل «12»، بريدة «12»، الظهران «7»، بيش «6»، الخرج «6»، ثريبان «4»، شرورة «4»، محايل عسير «3»، تبوك «3»، البكيرية «2»، السحن «2»، راس تنورة «2»، صبيا «2»، رابغ «2»، رماح «2»، العقيق «1»، الباحة «1»، الحناكية «1»، ينبع «1»، الرس «1»، القوز «1»، القريع «1»، أبها «1»، خميس مشيط «1»، موقق «1»، المجمعة «1»، حقل «1».