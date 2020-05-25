محمد بن مسعود - الدمام - لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم. وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء. Advertisements شاهد .. قافلة الفرح من "إثراء" تجوب شوارع الخبر حامد العلي الخليج 365 2020-05-25 جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم. وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء. 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 01:26 AM اخر تعديل 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:42 AM لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم. وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء. ، شاهد .. قافلة الفرح من "إثراء" تجوب شوارع الخبر ،

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