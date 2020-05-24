السعودية | الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا

شكرا لقرائتكم الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه "نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء".

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر مساء الأحد: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه. نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير".