شكرا لمتابعة خبر عن "بن حصين" يعايد القطاعات العاملة بمركز الحبيل ويشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قام رئيس مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع الأستاذ "محمد مسفر بن حصين" بمعايدة العديد من الجهات العاملة في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك في مبادرة وطنية لمشاركتهم فرحة قدوم العيد .

وقد عايد "بن حصين" كلاً من العاملين في نقطة الفرز البصري من أفراد الأمن ومنسوبي الصحة حيث تم تقديم بعض الهدايا لهم بمشاركة من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحبيل ومشاركتهم فرحة العيد من مكان أدائهم لواجبهم الوطني ومتابعتهم لأعمالهم في هذا اليوم ، إضافة لمعايدة رجال الحد الجنوبي العابرين مع طريق الحبيل .

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كما عايد العاملين في مركز الدفاع المدني والفنيين والعمال التابعين لشركة الكهرباء ،إضافة لمعايدة عمّال النظافة التابعين للبلدية المنتشرين بالشوارع لمباشرة أعمال النظافة والتعقيم في يوم العيد .

وفي ختام معايدته أكد "بن حصين" على أهمية الدور الذي تبذله كافة القطاعات العاملة في يوم العيد وأن الدولة تقدّر هذا الأمر جيداً ، داعياً المولى عز وجل أن يجعل قدوم هذا العيد بداية لرفع البلاء عن بلادنا وعودة الحياة لطبيعتها بمشيئة الله تعالى .