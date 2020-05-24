السعودية اليوم / محافظة المجاردة تشهد التزاماً من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل



محايل 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

شهدت محافظة المجاردة مع أول أيام عيد الفطر المبارك التزاماً كاملاً من المواطنين والمقيمين في المحافظة لمنع التجول الكامل وخلو الميادين والطرقات من المشاة والسيارات عدا الجهات المستثناة.

فيما حضرت القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول الكامل، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة الجميع وصحتهم التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولياتها واهتماماتها.

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22:44ت م

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