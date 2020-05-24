السعودية | أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في المملكة تصدح مآذنها بتكبيرات العيد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:05 مساءً, 24 مايو 2020 م المناطق - واس صدحت مآذن أكثر من 90 ألف جامع ومسجد بالمملكة بترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك بعد أن من الله على عباده بإتمام شهر الصوم وعاشوا مع رمضان أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره رغم غلق المساجد مؤقتا في ظل الإجراءات الاحترزاية التي تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسبب جائحة كورونا مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد .

وبادر مؤذنو المساجد والجوامع في المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد .

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