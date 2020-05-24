شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-23 محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على مشاعره الطيبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.