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محمد بن مسعود - الدمام - قال إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، أمس السبت: إن عودة منافسات اللعبة مرجحة في أغسطس المقبل.
وكانت رابطة المحترفين قد قررت الاثنين إنهاء الموسم بشكل كامل، وتتويج سلتيك بطلاً للدوري بعد أكثر من شهرين من التوقف الناتج من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وكانت المناقشات سابقًا تدور حول إطلاق الموسم الجديد في سبتمبر أو أكتوبر، لكن يبدو أن ماكسويل أكثر تفاؤلاً.
وقال: "أعتقد أنه من المرجح مشاهدة كرة القدم في أغسطس. إننا نشهد ذلك في جميع أنحاء أوروبا، ومن الممكن تحقيق ذلك بالتأكيد؛ فالخطط التي نضعها شاملة".
وأضاف: "علينا أن نتأكد من قدرتنا على منح الحكومة الطمأنينة بأننا نستطيع القيام بذلك بطريقة تحافظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية وكل من يشارك في اللعبة".
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 12:30 AM
قال إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، أمس السبت: إن عودة منافسات اللعبة مرجحة في أغسطس المقبل.
وكانت رابطة المحترفين قد قررت الاثنين إنهاء الموسم بشكل كامل، وتتويج سلتيك بطلاً للدوري بعد أكثر من شهرين من التوقف الناتج من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وكانت المناقشات سابقًا تدور حول إطلاق الموسم الجديد في سبتمبر أو أكتوبر، لكن يبدو أن ماكسويل أكثر تفاؤلاً.
وقال: "أعتقد أنه من المرجح مشاهدة كرة القدم في أغسطس. إننا نشهد ذلك في جميع أنحاء أوروبا، ومن الممكن تحقيق ذلك بالتأكيد؛ فالخطط التي نضعها شاملة".
وأضاف: "علينا أن نتأكد من قدرتنا على منح الحكومة الطمأنينة بأننا نستطيع القيام بذلك بطريقة تحافظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية وكل من يشارك في اللعبة".
، الحياة الرياضية تعود للأنشطة الرياضية في اسكتلندا.. أغسطس المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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