مرصد سعودي: هذا موعد عيد الفطر 2020 في السعودية والدول العربية

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي السعودي، اليوم الخميس الثامن والعشرين من شهر رمضان، عن توقعاته بشأن موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في السعودية وجميع الدول العربية.

وقال مرصد جامعة المجمعة في بيان صحفي أوردته وكالة سبق السعودية إن القمر سيغرب قبل الشمس بـ 13 دقيقة يوم الجمعة 29 رمضان 2020، ما يشير إلى أن العيد سيصادف الأحد.

وأضاف أن المعطيات الحسابية تشير إلى أن الشمس ستغرب الساعة 6.39 عند درجة 293 ويغرب القمر الساعة 6.26 أي سيغرب قبل الشمس بنحو 13 دقيقة.

وذكر مرصد جامعة المجمعة أن ذلك جاء بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة 29 رمضان 1441 الموافق 22 آيار 2020 وفق تقويم أم القرى.

واستطرد المرصد السعودي: أما يوم السبت 30 رمضان 1441 الموافق 23 مايو 2000، فسوف تغرب الشمس الساعة 6.40 عند درجة 239، في حين سيغرب الهلال الساعة 7.23 عند درجة 293، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8.84 واستطالة 10.60.

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كما نقلت الوكالة السعودية عن الدكتور عبدالله المسند مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخ، قوله إن الهلال يوم الجمعة 29 رمضان سيغرب قبل الشمس في مكة المكرّمة بما يقارب 20 دقائق.

وأضاف: سيكون الاقتران بين الهلال والشمس الساعة 8.39 دقيقة، مستطردا: بهذا سيكون شهر رمضان 30 يوماً والعيد يوم الاحد 24 مايو، إذ لن يكون للهلال مكث في الأفق في يوم الجمعة 29 رمضان.

وتابع: بتوقيت القاهرة، يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجرياً الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

ونوه إلى أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة، إذ يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" بـ 11 دقيقة تقريباً. وبحسب المصدر ذاته، في باقي محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تراوح بين 9 و12 دقيقة.

وبخصوص الدول العربية والإسلامية، ذكر الدكتور المسند أن القمر سوف يغرب قبل غروب الشمس بفترة تتراوح بين دقيقة إلى 16 دقيقة، موضحا أن بناء على تلك المعطيات، يكون أول أيام العيد الأحد القادم.