، دفن أمه المعاقة حية.. شاهد المفاجأة في قبرها بعد 3 أيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - شكت زوجة الابن فأبلغت الشرطة

دفن رجل صيني أمه المعاقة، 79عاماً، في قبر مهجور، وعندما عاد إلى منزله أخبر زوجته أنه أرسلها مع سائق سيارة لتزور أقاربها، لكن بعد 3 أيام وقعت مفاجأة صاعقة عند فتح قبرها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم 2 مايو الجاري، في بلدة جينغبيان بإقليم شانشاي في شمالي غرب الصين، حين خرج الابن "ما"، 58 عامًا، مصطحبًا أمه المعاقة، وفي اليوم التالي عاد الابن وأخبر زوجته "جانغ" أنه أرسل أمه مع سائق سيارة لتزور أقاربها.

شكت الزوجة في رواية زوجها، فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة يوم الثلاثاء 5 مايو، بفقدان والدة زوجها، وهي تعلم أنها لا تستطيع المشي من دون مساعدة.

وقالت جانغ للشرطة إن العجوز وانغ لم تعد إلى البيت بعد أن وضعها ابنها في عربة وأخرجها من المنزل بحلول الساعة الثامنة مساءً في الثاني من مايو الجاري.

واستدعت الشرطة الابن "ما" للتحقيق معه، حيث اعترف بأنه دفن أمه حية في قبر مهجور.

وتمكنت الشرطة من العثور على القبر وبدأت الحفر فيه، وهنا حدث ما لم يخطر على بال، حيث سمع أفراد الشرطة صوت صراخ يطلب النجدة. وكانت المفاجأة أن المرأة المشلولة كانت لاتزال حية بعد نحو 3 أيام دون طعام أو ماء.

وتم حبس الابن الذي هو يواجه تهمة محاولة قتل أمه، وفق الشرطة. وما يزال التحقيق جاريًا حول الحادثة.

وأكدت السلطات المحلية القصة، ولكنها لم تكشف عن الأسباب الذي دفعت الابن للقيام بفعلته المتوحشة. ولاتزال الأم في حالة مستقرة وتتلقى العلاج في مستشفى محلي.