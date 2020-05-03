أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 3\5\2020

الذهب يعتبر من الملاذات الأمنة واستثمار أمن ومربح للغاية في ظل الأوضاع السياسية والمالية التي يمر بها العالم كلها، حيث يتأثر الذهب بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يهتم بها الكثيرون من رجال الأعمال في استثمار أموالهم، وأيضاً الشباب المقبولون على الزواج، لذلك سوف نوافيكم الآن تقرير عن أسعار الذهب في السعودية اليوم.

سعر الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم في ظل الهدوء النسبي الذي يطرأ على السعر العالمي لأوقية الذهب التي تعتبر من أهم المؤثرات الرئيسية على سعر الذهب في السعودية، وقد حقق الذهب ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق في السعودية بسبب تدهور الحالة الاقتصادية في العام كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 نحو 205.96 ريال مقابل 54.79$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 188.80 ريال مقابل 50.22$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 180.22 ريال مقابل 47.94$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 154.47 ريال مقابل 41.09$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 120.14 ريال مقابل 31.96$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 102.98 ريال مقابل 27.39$.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 6.405 ريال مقابل 1.704$.

سجل سعر جنيه الذهب نحو 1.442 ريال مقابل 383.52$.

سجل كيلو الذهب نحو 205.958 ريال مقابل 54.788$.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.