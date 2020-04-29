شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان تباشر واقعة "المغدورة نادين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

باشرت هيئة حقوق الإنسان، ما تم تداوله في وسم "المغدورة غادين" للتحقق من ما ذكر فيه.

ورصدت الهيئة، ما تم تداوله وتتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحته، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في ضوء ذلك.

وتضمن الوسم، قصة فتاة عنفها والدها وعذبها وحبسها داخل غرفة لأيام حتى ماتت.

وفي رواية أخرى تم تداولها، أن والد المغدورة (15 عامًا) حتى ماتت ثم ادعى أنها انتحرت.