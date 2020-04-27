شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن صدور أمر من الأمير بدر بن سلطان بإخلاء حي النكاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):انتشرت أنباء عن صدور أمر من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بإخلاء حي النكاسة في مكة المكرمة من الجالية البرماوية ونقلهم إلى مخيمات منى .
يأتي ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو لهم طوال الفترة الماضية، تُفيد بعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية أو تنظيف الأسواق التي يعملون فيها، إذ نشرت "صدى" أكثر من تقرير في هذا الشأن.
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