وزارة الصحة الصحة تزف البشرى حول فيروس #كورونا

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في ظل أزمة و جائحة كورونا و انشغال العالم في إيجاد اللقاح لهذا المرض قامت الكوادر السعودية على قدم و ساق لعمل البحوث منذ بداية الجائحة حيث زفت وزارة الصحة قبل قليل عبر أخبار السعودية بشرى سارة قائلة: لم نعد نتعامل مع فيروس مجهول السبب وإنما تم التوصل إلى التسلسل الجيني له.

و سيتسأل الكثير ماهي الجدوى من التسلسل الجيني لفيروس كورونا ؟ التسلسل الجيني يساعد فهم و معرفة تفاصيل أكثر و أدق حول ذلك الفيروس مما يساعد في مجابهته و اكتشاف الطرق الجديدة التي توصل للعلاج و الأدوية المساعدة ، بالإضافة إلى طرق انتقاله بشكل تفصيلي واضح علمي.

و على ضوء ذلك يجب على استبشار الخير و الإتكال على مع عمل الأسباب بالإلتزام بالتعليمات الصحية.

