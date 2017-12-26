انت الان تتابع حكم بالغرامة على "هوم سنتر" بسبب مخالفة "تخفيضات تجارية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرته "جزائية الرياض" و"التجارة".. نُشر في صحيفتين محليتين

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابها في "تويتر" حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بالرياض بمخالفة "غش تجاري" بحق شركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة "هوم سنتر"، بسبب ارتكابها مخالفة "تخفيضات تجارية".

وفرضت على الشركة عقوبة الغرامة المالية مع نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة، مشيرة إلى أن رقم الحكم هو 3838112 بتاريخ 29-1-1438 هـ من المحكمة الجزائية بالرياض.

يشار إلى أن الشركة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير وسجلها التجاري برقم 1010136121 "الرياض".