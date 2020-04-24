شكرا لمتابعة خبر عن إضافة أنشطة جديدة إلى القائمة المستثناة من الحظر في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإضافة عدد من الأنشطة الجديدة إلى قائمة الأنشطة المستثناة من حظر التجوال في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإضافة عدد من الأنشطة الجديدة إلى قائمة الأنشطة المستثناة من حظر التجوال في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وضمت القائمة: محلات الفول والبوفيها واللقيمات، محلات الأيس كريم، محلات تقديم المشروبات والكوفي شوب، محلات العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، البيع بالتجزئة للشوكلاته والكاكاو، محلات بيع الحلويات. Advertisements وسيكون متاحا للأنشطة العمل من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 3 فجرًا، وفقًا لوزارة الداخلية وفيما يتعلق بتقديم الخدمات فسيكون عن طريق خدمات التوصيل للمنازل عبر التطبيقات الخاصة.

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