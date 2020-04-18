، "عمر السومة" يشارك في حملة تبرع بالدم بمقر النادي الأهلي ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شارك محترف فريق الأهلي النجم السوري عمر السومة، في حملة التبرع بالدم "تبرع_بلا_تجمع" التي انطلقت في مقر النادي منذ يوم الخميس الماضي، حيث شهد مقر النادي الأهلي وجود عدد من المتبرعين.
كما شارك نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ياسر المحروس، في حملة التبرع بالدم من أجل دعم المخزون، بمقر النادي الأهلي مساء اليوم.
وبث الحساب الرسمي للنادي مقطعي فيديو، تظهر مشاركة كل من هداف الفريق عمر السومة ونائب رئيس مجلس الإدارة أثناء قيامهم بالتبرع في الدم.
وقال "السومة" بعد مشاركته بالحملة: إن "التبرع بالدم واجب علينا وعلى كل شخص، ويجب أن نقف ونساعد بعضنا البعض في هذه الأزمة، ولن تكون هذه المرة الأخيرة".
يشار أن حملة "تبرع بلا تجمع" انطلقت في مقر النادي الأهلي منذ يوم الخميس 16 أبريل، إلى الخميس 23 أبريل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.
وطالب النادي، الجميع بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، من خلال حجز موعد عبر تطبيق "وتين".
"عمر السومة" يشارك في حملة تبرع بالدم بمقر النادي الأهليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
شارك محترف فريق الأهلي النجم السوري عمر السومة، في حملة التبرع بالدم "تبرع_بلا_تجمع" التي انطلقت في مقر النادي منذ يوم الخميس الماضي، حيث شهد مقر النادي الأهلي وجود عدد من المتبرعين.
كما شارك نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ياسر المحروس، في حملة التبرع بالدم من أجل دعم المخزون، بمقر النادي الأهلي مساء اليوم.
وبث الحساب الرسمي للنادي مقطعي فيديو، تظهر مشاركة كل من هداف الفريق عمر السومة ونائب رئيس مجلس الإدارة أثناء قيامهم بالتبرع في الدم.
وقال "السومة" بعد مشاركته بالحملة: إن "التبرع بالدم واجب علينا وعلى كل شخص، ويجب أن نقف ونساعد بعضنا البعض في هذه الأزمة، ولن تكون هذه المرة الأخيرة".
يشار أن حملة "تبرع بلا تجمع" انطلقت في مقر النادي الأهلي منذ يوم الخميس 16 أبريل، إلى الخميس 23 أبريل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.
وطالب النادي، الجميع بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، من خلال حجز موعد عبر تطبيق "وتين".
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:12 PM
من أجل دعم المخزون وبمشاركة نائب رئيس النادي
شارك محترف فريق الأهلي النجم السوري عمر السومة، في حملة التبرع بالدم "تبرع_بلا_تجمع" التي انطلقت في مقر النادي منذ يوم الخميس الماضي، حيث شهد مقر النادي الأهلي وجود عدد من المتبرعين.
كما شارك نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ياسر المحروس، في حملة التبرع بالدم من أجل دعم المخزون، بمقر النادي الأهلي مساء اليوم.
وبث الحساب الرسمي للنادي مقطعي فيديو، تظهر مشاركة كل من هداف الفريق عمر السومة ونائب رئيس مجلس الإدارة أثناء قيامهم بالتبرع في الدم.
وقال "السومة" بعد مشاركته بالحملة: إن "التبرع بالدم واجب علينا وعلى كل شخص، ويجب أن نقف ونساعد بعضنا البعض في هذه الأزمة، ولن تكون هذه المرة الأخيرة".
يشار أن حملة "تبرع بلا تجمع" انطلقت في مقر النادي الأهلي منذ يوم الخميس 16 أبريل، إلى الخميس 23 أبريل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.
وطالب النادي، الجميع بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، من خلال حجز موعد عبر تطبيق "وتين".
، "عمر السومة" يشارك في حملة تبرع بالدم بمقر النادي الأهلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "عمر السومة" يشارك في حملة تبرع بالدم بمقر النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.