السعودية تعلن موعد بدء شهر رمضان 2020 وعدد ساعات الصيام

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية، حيث يكون يوم الرؤية الشرعية لتحديد أول يوم رمضان 2020 بالميلادي، هو يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل 2020، ووفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف تتعذر رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم، ليكون الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم لشهر شعبان والذي سيكون ثلاثون يوم كامل العدة، وبذلك يكون موعد غرة رمضان 2020 الميلادي فلكياً في السعودية.

وازداد البحث على مواقع الانترنت حول عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك لعام 2020 في السعودية، ويعتبر أقل عدد ساعات للصوم يكون في أول يوم رمضان، لتصل إلى 13 ساعة و 50 دقيقة تقريبًا، بينما تصل إلى 14 ساعة و40 دقيقة في آخر أيام الشهر المبارك.

وفي ذات السياق، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، رسمياً، انّه لن يتم تحري هلال رمضان من خلال المواطنين وسيتم الاكتفاء بتحري الفلك، مشيرة الى أنّ شهر رمضان المبارك، يبدأ الجمعة 24 نيسان الجاري وعدته 30 يوما.

وأعلن الديوان الملكي عن قرار المحكمة العليا الذي أكدت فيه أن جميع المساجد، ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، وأنه التزاماً بالإجراءات المتبعة، ستبقى صلوات الجماعة والجمعة، معلقة بهدف الحفاظ على حياة أبناء شعبنا، وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا .

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وأوضحت المحكمة العليا أنه وبسبب الأوضاع السائدة في المملكة، فإن هيئة كبار العلماء، لن تدعو إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام، منعاً للتجمع والتجمهر، وسيتم الاكتفاء بتحري الهلال فلكياً والشهر يبدأ الجمعة 24 نيسان.

ويزداد في هذا الشهر الكريم بذل الخير من قبل المسلمين الأغنياء، لكي يساهموا في اداخل البسمة على وجوه الفقران من أجل نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

وينتظر مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم وصول شهر رمضان المبارك 2020،الذي تزداد فيه مشاعر الالفة والرحمة بين جميع المسلمين، حيث من المتوقع أن تبدأ اول أيام رمضان 2020 في الدول العربية بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 29 / شعبان / 19412 22 أبريل 2020م، حيث يتم تحديد ما إذا كان يوم الخميس القادم هو اليوم المتمم لشعبان، أم ستكون أول أيام ر مضان 2020_ 1941 وفقا لتحري هلال الشهر.