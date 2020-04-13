شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار تصريح التنقل للمنشات المرخصة من "الغذاء والدواء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن آلية إصدار تصريح التنقل خلال فترة منع التجول للمنشات المرخصة من الهيئة.

وتأتي الخطوات كالتالي:

• يقوم مقدم الطلب بالدخول على الرابط الإلكتروني هنا .

• يتم تعبئة البيانات في النموذج الخاص بتصريح التنقل.

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• يتم مطابقة صحة البيانات المدخلة من قبل المنشأة مع بيانات ترخيصها لدى الهيئة.

• تقوم المنشأة بطباعة تصريح التنقل.

• بعد طباعة التصريح من قبل المنشأة، ما يتوجب عليها ختم التصريح من وزارة الداخلية (داخل مدينة الرياض شرطة قصر الحكم - خارج مدينة الرياض مدراء الشرط).

وأكدت الهيئة، أنه في حال وجود أي استفسار بشأن التصريح نأمل التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] .