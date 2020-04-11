- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بان الجهات الامنية قبضت على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتجاوز على القبائل والمناطق ، مستغلاً قرار منع التجول بين المناطق.
وكان الشخص قد ظهر وهو يدعو ابناء المنطقة التي يسكنها بالإبلاغ عن أفراد بعض القبائل او المناطق عند دخولهم للمنطقة التي يسكنها.
يشار الى ان الجهات الامنية تتعامل بحزم مع المخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث ضبطت عدد من المخالفين خلال الايام الماضية مما زاد من نسبة الانضباط وقلل من مخالفات المشاهير ومن يحضون بمتابعات عالية.منع التجول الجهات الامنية
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:53 PM
علمت "الخليج 365" بان الجهات الامنية قبضت على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتجاوز على القبائل والمناطق ، مستغلاً قرار منع التجول بين المناطق.
وكان الشخص قد ظهر وهو يدعو ابناء المنطقة التي يسكنها بالإبلاغ عن أفراد بعض القبائل او المناطق عند دخولهم للمنطقة التي يسكنها.
يشار الى ان الجهات الامنية تتعامل بحزم مع المخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث ضبطت عدد من المخالفين خلال الايام الماضية مما زاد من نسبة الانضباط وقلل من مخالفات المشاهير ومن يحضون بمتابعات عالية.
، الأمن يقبض على شخص تجاوز على قبائل ومناطق مستغلاً ظروف منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يقبض على شخص تجاوز على قبائل ومناطق مستغلاً ظروف منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.