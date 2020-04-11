، الأمن يقبض على شخص تجاوز على قبائل ومناطق مستغلاً ظروف منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بان الجهات الامنية قبضت على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتجاوز على القبائل والمناطق ، مستغلاً قرار منع التجول بين المناطق.

وكان الشخص قد ظهر وهو يدعو ابناء المنطقة التي يسكنها بالإبلاغ عن أفراد بعض القبائل او المناطق عند دخولهم للمنطقة التي يسكنها.

يشار الى ان الجهات الامنية تتعامل بحزم مع المخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث ضبطت عدد من المخالفين خلال الايام الماضية مما زاد من نسبة الانضباط وقلل من مخالفات المشاهير ومن يحضون بمتابعات عالية.منع التجول الجهات الامنية