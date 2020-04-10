شرطة الرياض تقبض على متهمين بانتحال صفة رجال أمن

ألقت شرطة الرياض على القبض على شخصين ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري.

وذكر المتحدث أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض شخصين، بعد توافر الدلائل على تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات باستخدام مركبة تمت سرقتها بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، أقرّا بارتكاب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقاربت قيمة المبالغ المسلوبة (20) ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.