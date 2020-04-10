السعودية اليوم / 21 وفاة إضافية و95 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد بالجزائر



الجزائر 18 شعبان 1441 هـ الموافق 10 ابريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأفاد الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء فيروس كورونا على مستوى الوزارة، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي، بإنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفاعا في عدد الوفيات بـ 21 حالة.

//انتهى//

21:29ت م

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الجزائر 18 شعبان 1441 هـ الموافق 10 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 95 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى1761 من بينها 256 حالة وفاة.وأفاد الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء فيروس كورونا على مستوى الوزارة، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي، بإنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفاعا في عدد الوفيات بـ 21 حالة.//انتهى//21:29ت م0115

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