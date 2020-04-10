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استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الراغبين بالتطوع الصحي فور تدشينه من وزارة الصحة، بعد صدور الأمر السامي؛ وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.
وتضمّن الأمر السامي الكريم تشكيل فِرَق تنفيذية في المديريات الصحية في كل منطقة، للإشراف على المتطوعين وتوزيعهم وتفويجهم؛ على أن ينسّق كل فريق فرعي مع إمارة المنطقة في الأعمال والمهمات التي تتطلب ذلك.
وأشارت المديرية، إلى أنه خلال الساعات الأولى، استقبلت الشؤون الصحية أكثر من ٣٢٠٠ طلب مشاركة في التطوع الصحي.
وزارة الصحة صحة الشرقية فيروس كورونا الجديد
أول ساعات التسجيل.. "صحة الشرقية" تستقبل 3200 متطوع لتطويق "كورونا"حامد العلي الخليج 365 2020-04-10
استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الراغبين بالتطوع الصحي فور تدشينه من وزارة الصحة، بعد صدور الأمر السامي؛ وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.
وتضمّن الأمر السامي الكريم تشكيل فِرَق تنفيذية في المديريات الصحية في كل منطقة، للإشراف على المتطوعين وتوزيعهم وتفويجهم؛ على أن ينسّق كل فريق فرعي مع إمارة المنطقة في الأعمال والمهمات التي تتطلب ذلك.
وأشارت المديرية، إلى أنه خلال الساعات الأولى، استقبلت الشؤون الصحية أكثر من ٣٢٠٠ طلب مشاركة في التطوع الصحي.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:06 PM
تشكيل فِرَق تنفيذية بالمديريات للإشراف عليهم وتوزيعهم وتفويجهم وفق الأمر السامي
استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الراغبين بالتطوع الصحي فور تدشينه من وزارة الصحة، بعد صدور الأمر السامي؛ وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.
وتضمّن الأمر السامي الكريم تشكيل فِرَق تنفيذية في المديريات الصحية في كل منطقة، للإشراف على المتطوعين وتوزيعهم وتفويجهم؛ على أن ينسّق كل فريق فرعي مع إمارة المنطقة في الأعمال والمهمات التي تتطلب ذلك.
وأشارت المديرية، إلى أنه خلال الساعات الأولى، استقبلت الشؤون الصحية أكثر من ٣٢٠٠ طلب مشاركة في التطوع الصحي.
، أول ساعات التسجيل.. "صحة الشرقية" تستقبل 3200 متطوع لتطويق "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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