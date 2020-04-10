بالفيديو .. مقيم في السويد: المملكة أصبحت حديث العالم بمكافحتها لـ"كورونا"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):
أشاد مقيم سوري مقيم في السويد بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
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وقال :"المملكة في السويد وفي كل أوروبا بشكل عام هي حديث العالم في التطور وفي نظام مكافحة فيروس كورونا، ولا أحد كان متوقع أن دولة عربية لديها كل هذه الإمكانيات والنظام الصحي القوي".
كما أشاد بالأمر الملكي الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن العلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.
أشاد مقيم سوري مقيم في السويد بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
.
وقال :"المملكة في السويد وفي كل أوروبا بشكل عام هي حديث العالم في التطور وفي نظام مكافحة فيروس كورونا، ولا أحد كان متوقع أن دولة عربية لديها كل هذه الإمكانيات والنظام الصحي القوي".
كما أشاد بالأمر الملكي الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن العلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.
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