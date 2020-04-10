للعائدين من الخارج.. 15 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة 15 نصيحة وتوصية للقادمين للمملكة قبل وبعد وأثناء السفر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس والكحة وتلوث الأيدي والأسطح.

ومن نصائح وزارة الصحة للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر:

1- إذا كان الشخص داخل البلاد فيجب عليه البقاء في منزله وتجنب الاختلاط بالآخرين إلا لحاجة مثل جلب الطعام أو الدواء.

2- المحافظة على غسيل اليدين بالماء والصابون أواستخدام المعقم الكحولي قبل وأثناء وبعد الأكل.

3- احرص على عدم لمس مقابض أو أسطح الطائرة وإن تم اغسل يديك مباشرة.

4- إذا كنت تشتكي من أحد الأعراض «كحة - حرارة - ضيق في التنفس»، وكنت تعيش مع مجموعة من الأشخاص ألبس كمامة واعزل نفسك في مكان جيد التهوية.

5- ابتعد عن التجمعات.

6- احرص على عدم مشاركة أدواتك الشخصية مثل مفرش الطائرة والوسادة والطاولة.

7- احرص على تغطية الفم بمنديل عند العطاس أو الكحة والتخلص منه بشكل صحيح.

8- احرص على المسافة الآمنة متر ونصف المتر ولا تقترب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس.

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9- احرص على شرب السوائل.

10- لا تستخدم النقود وأدفع بالبطاقة.

11- عند وجود أطفال يجب اتباع التعليمات الموجه للجميع.

12- لا تلمس أمتعة الآخرين.

13- لا تصافح أي شخص.

14- لا يجب عليك ارتداء كمامة إلا إذا كنت تعاني من أعراض أو تعتني بشخص مصاب وإن اخترت لبسها فالتزم الطريقة الصحيحة.

15- عند الوصول إذا ظهرت عليك بعض الأعراض مثل الحرارة -السعال - ضيق التنفس، أبلغ المسؤولين.

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