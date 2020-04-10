بالصور.. متطوعو الإسكان التنموي يوزعون سلالًا غذائية على الأسر المستفيدة

نفذ متطوعو برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بمنطقة جازان مبادرة لتوزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي البرنامج من الأسر الأشد حاجة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وشارك في المبادرة عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة، بإيصال السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية؛ بهدف تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل امتثالًا للتعليمات الاحترازية الهادفة للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي المبادرة ضمن جملة مبادرات تطلقها وزارة الإسكان في كل مناطق المملكة لخدمة الأسر المستفيدة من مختلف برامجها وخدماتها.

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وكان عدد من متطوعي الإسكان نفذوا في وقت سابق مبادرة توعوية لمستفيدي الإسكان التنموي، بشأن أهمية الوقاية من فيروس كورونا؛ سعيًّا لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المناطق.

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