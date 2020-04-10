شكرا لمتابعة خبر عن سريان السماح للعاملين بالخدمات المستثناه سابقا خلال منع التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر الأمن العام سريان السماح للعاملين في منافذ البيع والخدمات المستثناه سابقا في أثناء منع التجوال، وذلك حرصا على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ بأن شرط سريان السماح للعاملين في المنشآت التجارية المستثناة من القطاع الخاص في حال منع التجوّل الكامل أو الجزئي للذهاب والعودة، الحصول على مشهد لمَن يتطلب حضورهم من موظفيها إلى مقار عملهم فقط

وجدّد العميد الشويرخ؛ التأكيد على أهمية الالتزام بأن يكون الخروج للأنشطة المستثناة -في أضيق نطاق-؛ مهيباً بمراعاة ذلك لسلامة صحة الجميع