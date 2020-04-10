شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فرق بحثية في المملكة تنجح في تشخيص كورونا خلال 45 دقيقة فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار، د. ناصر بن محمد العقيلي، اهتمام الباحثين في المملكة لإنجاز الأدوات التشخصية التى تمكن من سرعة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأضاف، خلال لقائه في برنامج بالمختصر المذاع على قناة MBC1، أن هناك فرق بحثية في المملكة نجحت في تقليص مدة التشخيص إلى 45 دقيقة بدلا من 6 أيام.
ونوه بأن المملكة تؤسس قاعدة بيانات "موحدة" للربط بين باحثيها في دراسات كورونا.
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