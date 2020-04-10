شكرا لمتابعة خبر عن محافظات ومناطق بالمملكة لم تسجل إصابات بـ «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سجلت المملكة خلال الأسابيع الماضية عدة إصابات بفيروس كورونا الجديد في بعض المناطق. سجلت المملكة خلال الأسابيع الماضية عدة إصابات بفيروس كورونا الجديد في بعض المناطق. وهناك محافظات ومناطق لم تشهد حتى الآن إصابات بالفيروس ومنها محافظات الزلفي والقنفذة والنعيرية، بجانب مدينة عرعر، ومنطقتي حائل والجوف. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، مساء أمس إجراء 115،585 فحص مخبري لفيروس كورونا حتى يوم 8 إبريل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظات ومناطق بالمملكة لم تسجل إصابات بـ «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.