شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة ظهور إصابات بالفيروس في مطار الملك عبد العزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة اليوم الجمعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول ظهور إصابات بالفيروس المستجد في صالة مطار الملك عبد العزيز . أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة اليوم الجمعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول ظهور إصابات بالفيروس المستجد في صالة مطار الملك عبد العزيز . وأكدت "صحة جدة " أن الفيديوهات المتداولة ما هي إلا عمليات تطهير إحترازية ضمن خطة مؤسسات الدولة للوقاية ، مطالبة بإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .

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