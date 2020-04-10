بالفيديو.. الشيخ المطلق لمصابي كورونا: أفصحوا لأن البلاء في الوباء

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يجب على المصاب بفيروس كورونا الإفصاح عن مرضه، إذا وقع عنده أو في بيته أو في أسرته، حمايةً لنفسه ولمن حوله ولمجتمعه.

وأضاف "المطلق" مخاطبًا المصابين بالفيروس ويخشون من الإبلاغ حياءً أو خجلاً في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر: "إن التعاون مع الجهات الصحية هذه الأيام مع انتشار كورونا يقتضي الإفصاح عن المرض إذا وقع عندك أو في بيتك أو في أسرتك؛ أنت مدعوّ للإفصاح لئلا يتفشى الوباء وينتقل وأنت تعلم به، فحماية لنفسك ولأسرتك ولمن حولك ولمجتمعك لا بد أن تتعاون لأن البلاء في الوباء".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء "الوباء يقتل من وصل إليه وتعمق في الوصول إلى رئتيه، فلا تكن سببًا في تفشي الوباء وأنت ترفض الإفصاح عنه".

ولفت "المطلق" إلى أن الشخص المصاب برفضه الإفصاح يكون سلبيًا لا عضوًا فاعلًا متعاونًا مع الجهات التي تسهر ليل نهار لحمايته وحماية مجتمعه.

وشدد "المطلق" على المبادرة بالإفصاح عن المرض قائلاً: "كن عضوًا فاعلاً، أخبر عن نفسك وعمن حولك؛ لأن ذلك عين المصلحة، والتخفي الذي تسميه حياء، وليس بحياء وخجل، هو مقتضى السلبية، ومقتضى فتح الطريق لهذا الوباء ليصل إلى أكثر فئة من الناس، وأنت قادر على تخفيفه ولم تفعل".

Advertisements

اقرأ أيضا:

لمنع الإصابة بكورونا.. 16 نصيحة هامة من «الصحة» للسعوديين العائدين من الخارج

بـ"البلمرة الجزيئية".. وزارة الصحة تفحص 115 ألف شخص من كورونا

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن

