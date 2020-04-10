السعودية اليوم / المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.

//انتهى//

12:51ت م

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الرباط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسسجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل 8 وفيات أخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.//انتهى//12:51ت م0035

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