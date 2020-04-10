السعودية اليوم / المنشآت التجارية الغذائية بمحافظة جدة تواصل تطبيقها المزيد من الاحترازات للحد من كورونا



جدة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

واصلت المنشآت التجارية الغذائية والتموينية تطبيقها المزيد من الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية، لمكافحة انتشار فيروس

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

وراعت هذه الأسواق تهيئة الأقسام الخاصة لبيع الأصناف والمنتجات الاستهلاكية وعرضها وتسويقها بالطريقة الصحية الآمنة والتأكد التام من صلاحيتها وفق المواصفات والاشتراطات المطلوبة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وسط متابعة وزارة التجارة بتنفيذ الجولات الميدانية على المنشآت التجارية الغذائية عبر الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من وفرة المخزون، وصلاحية المنتجات، وضبط عملية الأسعار، إلى جانب حرص أمانة محافظة جدة ورقابتها على هذه المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

من جهتهم أعرب المتسوقون من مواطنين ومقيمين عن ارتياحهم لتوافر جميع المواد الغذائية والتموينية على الوجه المطلوب وبالقدر الذي يغطي الطلب، وضبط تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا، وسط وعي الجميع بخطورة هذه الجائحة وضرورة التعامل معها بكل حزم واقتدار.

// انتهى //

12:50ت م

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جدة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسواصلت المنشآت التجارية الغذائية والتموينية تطبيقها المزيد من الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها وضع عازل بلاستيكي بين الزبائن والمحاسبين، حفاظاً على سلامة وصحة مرتادي هذه المنشآت والعاملين فيها.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة لها اليوم الالتزام الكامل بتطبيق كل ما من شأنه ضبط الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة من قبل المتسوقين داخل هذه المنشآت من تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات وترك المسافات الكافية بين بعضهم بعضا والمحددة بـ 150 سم، وسط توفر المخزون الغذائي والتمويني من مختلف الأصناف والأنواع من المواد الاستهلاكية والاحتياجات الضرورية في ظل الطلب المتزايد لهذه المنتجات من المستهلكين.وراعت هذه الأسواق تهيئة الأقسام الخاصة لبيع الأصناف والمنتجات الاستهلاكية وعرضها وتسويقها بالطريقة الصحية الآمنة والتأكد التام من صلاحيتها وفق المواصفات والاشتراطات المطلوبة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وسط متابعة وزارة التجارة بتنفيذ الجولات الميدانية على المنشآت التجارية الغذائية عبر الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من وفرة المخزون، وصلاحية المنتجات، وضبط عملية الأسعار، إلى جانب حرص أمانة محافظة جدة ورقابتها على هذه المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد باتباع التعليمات الصحية كافة في هذا الشأن.من جهتهم أعرب المتسوقون من مواطنين ومقيمين عن ارتياحهم لتوافر جميع المواد الغذائية والتموينية على الوجه المطلوب وبالقدر الذي يغطي الطلب، وضبط تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا، وسط وعي الجميع بخطورة هذه الجائحة وضرورة التعامل معها بكل حزم واقتدار.// انتهى //12:50ت م0034

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