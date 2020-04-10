بطل الدوري البيلاروسي يتحدى كورونا بـ"جماهير افتراضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتكر نادي دينامو بريست، الذي ينشط في دوري بيلاروسيا، إحدى الدول القليلة التي لا تزال تسمح باستمرار منافسات كرة القدم، في ظل تفشي فيروس كورونا، حيلة جديدة لمحاربة فيروس كورونا.

وتخاف العديد من الجماهير المحلية من وباء كورونا، لذلك توقفت عن حضور المباريات، الأمر الذي دفع نادي دينامو بريست للعمل على وضع خطة لمعالجة ذلك الأمر، بدأها خلال مواجهة الفريق، مساء الأربعاء ضد ضيفه فريق شاختيور سوليجورسك‭ .

ولجأ النادي لفكرة مبتكرة بدعوة جماهيره من جميع أنحاء العالم لشراء تذاكر افتراضية عبر الإنترنت، وفي المقابل يضع صور المشجعين على وجه تماثيل العرض الجالسة في المدرجات.

بعد ذلك، سيقوم دينامو بريست بإرسال مجلة تضم أحداث يوم المباراة للمشجعين إلى منازلهم، على أن يتم التبرع بقيمة التذاكر لمكافحة فيروس كورونا.

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وقال نادي دينامو بريست عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جماهيرنا من أنحاء العالم تبدو سعيدة، شكرا لمساندتكم".

ويعد دوري المحترفين في بيلاروسيا الوحيد الذي لا يزال يواصل نشاطه في أوروبا، وأحد 4 دوريات بشكل عام في العالم مستمرة، رغم تفشي فيروس كورونا.



وتسبب فيروس كورونا في إيقاف أغلب أنشطة كرة القدم حول العالم، إلا أن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أظهر اهتماما محدودا بالجائحة، ولا يرى حاجة لإجراءات الإغلاق العام لمنع انتشار الفيروس.

ويحظى الدوري البيلاروسي بالاهتمام، لأنه يملأ فراغ جماهير الدول الأخرى التي تتلهف لمتابعة المباريات المحلية المتوقفة، إذ بدأ مسؤولو المسابقة في عقد اتفاقيات لبثه خارج البلاد.