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قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أمس (الخميس)، إنه يمكن لمن صدر بحقهم حجز خدمات الحساب البنكي، بإصدار وتجديد بطاقات الصراف الآلي للاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز.
وأوضحت “ساما” أن المبالغ المستثناة هي: بدل غلاء المعيشة وبرنامج حساب المواطن وحافز وسند محمد بن سلمان، إضافة إلى النسبة المستثناة من الحجز على الراتب.
كانت هذه تفاصيل خبر “ساما” تسمح بتجديد بطاقات الصرف الآلي للحسابات المحجوزة قضائياً للاستفادة من المبالغ المستثناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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