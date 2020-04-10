“ساما” تسمح بتجديد بطاقات الصرف الآلي للحسابات المحجوزة قضائياً للاستفادة من المبالغ المستثناة

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قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أمس (الخميس)، إنه يمكن لمن صدر بحقهم حجز خدمات الحساب البنكي، بإصدار وتجديد بطاقات الصراف الآلي للاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز.

وأوضحت “ساما” أن المبالغ المستثناة هي: بدل غلاء المعيشة وبرنامج حساب المواطن وحافز وسند محمد بن سلمان، إضافة إلى النسبة المستثناة من الحجز على الراتب.

