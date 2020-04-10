شاهد.. مواطنة تقف أمام شاشة التلفزيون احترامًا وتقديرًا لظهور زوجها

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وقفت المواطنة عائشة الخياري، وهي امرأة تتمتع بموهبة ” الطبخ ” وتدرب المتابعين عليها، أمام شاشة ” الإخبارية ” تحية منها وتقديرًا واحترامًا لظهور زوجها.

وتحدثت ” الخياري ” خلال لقائها ببرنامج ” الراصد ” المُذاع على قناة ” الإخبارية ” عن دعم ومساندة زوجها لها لتطوير هذه الموهبة، قائلة: ” أحب أشكر زوجي هو أكثر انسان ساعدني ودعمني لتطوير موهبة الطبخ لدي.. هو إنسان بمعنى الكلمة ” .

ودعت عائشة الخياري زوجها الذي يقف وراء الكاميرا للظهور أمام شاشة ” الإخبارية” ليحضر زوجها وتقرر الوقوف أمامه احترامًا له، وأضافت: ” احترامًا له راح أقف.. ما أحب أكون جالسة وهو واقف ” .