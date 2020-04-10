شاهد.. الملك سلمان يرتدي بزة في الخمسينيات

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أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله” في الخمسينيات يرتدي بزة عادية.

وكانت الصورة، تجمع بين الملك سلمان “حفظه الله” وأخيه الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز “رحمه الله “.





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