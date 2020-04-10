شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، الخرج، العاصمة الرياض، القويعية؛ فيما بدأت من الساعة التاسعة مساء الخميس، وتنتهي في السابعة صباح اليوم الجمعة.