، فيديو.. سفير المملكة بجاكرتا يشرف على أول طائرة لعودة السعوديين لأرض الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتواجدون بالمطار استعداداً للإقلاع بعدما كانوا في فنادق مخصّصة لرعايتهم

وثّقَ أحد المواطنين العائدين من مدينة جاكرتا الإندونيسية، في مقطعٍ مصوّر استعدادات السفارة السعودية لإجلاء أول دفعة من الراغبين للعودة لأرض الوطن، والتي يتوقّع بأن تكون قد أقلعت وفي طريقها للمملكة، بعدما كانوا يقضون الفترة الماضية في فنادق مخصّصة لرعايتهم، وبإشراف سفارة المملكة بإندونيسيا.

وتحدّث سفير خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، "عصام بن عابد الثقفي" في المقطع المصوّر من داخل صالات المطار، وقال: "الحمد لله على هذا اليوم.. دولتنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية لتكون أول رحلة سلسة وسليمة ولله الحمد".

وأضاف: "كما لاحظتم من البداية، ومن تحرّك المواطنين من فنادقهم ووصولهم المطار؛ ومن إجراءات المطار كانت ميسّرة، بفضلٍ من الله ثم بفضل التوجيهات التي أتتنا من القيادة الكريمة أن تكون الإجراءات على هذا الشكل، والحمد لله أن وفقنا بعونه لذلك".

جدير بالذكر، أن إجراءات تسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة لأرض الوطن، تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وأعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونياً وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 12/08/1441هـ الموافق 05/04/2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل. وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوماً.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334)، وتمنت للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن وأن يبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة. فيروس كورونا الجديد سفارة المملكة في جاكرتا جاكرتا